Фонд Кадырова окажет помощь семьям пострадавших в Магнитогорске

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова , окажет финансовую и другую помощь семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске . Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова был в больницах, встретился с главой города Сергеем Бердниковым, министром социальных отношений Челябинской области Татьяной Никитиной. Мы обсудили общий план мероприятий, список пострадавших. Составим списки и поможем от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям пострадавших", — сказал он.

По его словам, помощь будет, прежде всего, финансовая. "Что-то распределим во время моего визита, затем этим будет заниматься представитель главы Чечни в Челябинской области", — отметил собеседник ТАСС

Умаров рассказал, что при необходимости фонд готов оказать помощь пострадавшим в транспортировке на лечение в другие регионы или за границу. "Чужой беды для чеченского народа не существует, это наша общая беда", — добавил он.