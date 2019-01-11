Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова, окажет финансовую и другую помощь семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова был в больницах, встретился с главой города Сергеем Бердниковым, министром социальных отношений Челябинской области Татьяной Никитиной. Мы обсудили общий план мероприятий, список пострадавших. Составим списки и поможем от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям пострадавших", — сказал он.
По его словам, помощь будет, прежде всего, финансовая. "Что-то распределим во время моего визита, затем этим будет заниматься представитель главы Чечни в Челябинской области", — отметил собеседник ТАСС.
Умаров рассказал, что при необходимости фонд готов оказать помощь пострадавшим в транспортировке на лечение в другие регионы или за границу. "Чужой беды для чеченского народа не существует, это наша общая беда", — добавил он.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе 2 детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа.