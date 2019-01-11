Минздрав готов приравнять IQOS к обычным сигаретам

Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.

«Табачные компании ищут способы удержания своих потребителей, разрабатывая альтернативные никотиновые продукты, вызывающие сильную зависимость», — заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет доказательств о меньшей вредности таких устройств для человека. Более того, «существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН» (электронные средства доставки никотина — прим.).