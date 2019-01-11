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Минздрав готов приравнять IQOS к обычным сигаретам 

News.ru + ещё 6 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.
«Табачные компании ищут способы удержания своих потребителей, разрабатывая альтернативные никотиновые продукты, вызывающие сильную зависимость», — заявили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет доказательств о меньшей вредности таких устройств для человека. Более того, «существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН» (электронные средства доставки никотина — прим.).
Ранее в Государственной думе предложили приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и запретить открытую рекламу. Предложение поступило от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. По его мнению, у россиян сложилось убеждение, что данная система безопасна для здоровья, так как данные приспособления находятся в свободном доступе и их открыто рекламируют, писал News.ru.
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Общество , Минздрав РФ , Госдума
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