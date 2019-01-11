«Бывшую экстремистку» затравили на ТВ

Федеральный телеканал затравил «бывшую экстремистку» Мотузную

Россиянку Марию Мотузную, ранее обвиняемую в экстремизме из-за сохраненных картинок «ВКонтакте», высмеяли в программе «Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым » на телеканале «Россия 24». Запись эфира от 10 января доступна на сайте ВГТРК

Сюжет «Вестей» рассказывал о закрытии уголовного дела в отношении Мотузной в связи с поправками в антиэкстремистское законодательство. В частности, 24-летнюю студентку высмеяли за «разбитые мечты» о получении политического убежища в Европе. В материале говорится, что после прекращения уголовного преследования россиянка лишилась «всех козырей», и больше не может рассчитывать на эмиграцию.

«Чемодан. Вокзал. Барнаул?» — подшутил над Мотузной ведущий программы.

В то же время «Вести» показали отрывки из интервью самой Мотузной, которая рассказала, что не планирует возвращаться в Россию. Студентка отметила, что у нее началось психологическое отторжение России из-за несправедливых обвинений в экстремизме.

Журналисты также поиронизировали над поведением девушки, которая, по их мнению, строила из себя «жертву кровавого режима», а также над ее просьбами о сборе пожертвований, который телеканал назвал «интернет-попрошайничеством».

Мотузная, в свою очередь, не обошла вниманием посвященный ей сюжет и раскритиковала журналистов «России 24». Она также связалась с Романовым и уличила его в поддакивании федеральным каналам и пропаганде.

10 января мена жителей Барнаула Марии Мотузной и Андрея Шашерина исчезли из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга . По словам юриста «Агоры» Павла Чикова, это означало, что уголовные дела по статье 282 прекращены, однако тогда адвокатов об этом не уведомили.