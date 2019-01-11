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Американец дважды сорвал куш после вещих снов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Maryland Lottery
Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею джекпот второй раз в жизни благодаря вещим снам. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Ричард Джойнер (Richard Joyner) утверждает, что увидел во сне комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть, и они запали ему в голову. Мужчина вспомнил, что этот номер постоянно появлялся на документах, с которыми он работал во время службы в армии.
Джойнер обнаружил, что эта комбинация нередко приносит победу в виртуальных скачках. Мужчина поставил на компьютерных лошадей и выиграл джекпот в 15 252 доллара (около миллиона рублей), а потом еще раз, и второй выигрыш составил уже 39 697 долларов (2,6 миллиона рублей). По его словам, и тогда он увидел номера выигрышных лошадей во сне.
«Мне часто снятся цифры: они связаны с датами, событиями, спортивными результатами. Я стараюсь использовать эти числа», — признался он.
В декабре сообщалось об американке, выигравшей в виртуальные скачки из-за бессонницы. Ей долгое время никак не удавалось заснуть, и она запомнила последнее время, которое она увидела на часах перед тем, как провалиться в сон. Эта комбинация цифр принесла ей джекпот в 13 323 доллара (примерно 892 тысячи рублей).
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