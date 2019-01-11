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Немцы назвали причину отвращения к туристам из России 

News.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, меньше всего хотят оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании.
Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, российские туристы ведут себя слишком шумно. Об этом заявили 60% респондентов.
Кроме того, 50% немцев раздражает чрезмерное употребление алкоголя россиянами, а ещё 38% опрошенных пожаловались грубость и хамство туристов из РФ. Любовь россиян к селфи, как оказалось, тоже действует на нервы жителям Германии.
Что касается британских туристов, то здесь немцы в первую очередь недовольны частыми дебошами, которые они устраивают в нетрезвом состоянии.
При этом к аналогичному поведению соотечественников немцы относятся терпимо, пишет Die Welt.
Ранее News.ru писал о том, что рекордное число россиян посетили Дубай в 2018 году. Турпоток увеличился на 49%. По данным департамента туризма Дубая, за 10 месяцев текущего года Дубай посетили 522 тысячи россиян.
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Общество , Социология , Die Welt , Великобритания
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