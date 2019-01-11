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Скрипали перестали выходить на связь 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сергей и Юлия Скрипаль в последнее время не связывались с родственниками. Об этом в эфире RT рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль, отмечается в Telegram-канале телеканала.
Она опровергла информацию газеты The Telegraph, согласно которой Юлия после переезда на юг Англии продолжает поддерживать связь с близкими друзьями из России. Виктория уточнила, что общалась с Сергеем в последний раз в феврале 2018 года, звонки от Юлии перестали поступать после 24 июля.
«Сергей привязан к своей семье. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год и которой он звонил каждую неделю. Единственное, чего она хочет, — чтобы он позвонил снова», — сказала Виктория.
7 января сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипаль попали под программу защиты свидетелей, а Юлия даже могла получить работу. Посольство России в Лондоне позднее заявило, что Москва не верит публикациям британских СМИ об их наладившейся жизни, и отметило, что подозревает британские власти в насильственном удержании бывшего шпиона.
Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. По официальной версии Лондона, против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в СССР как химическое оружие, а за покушением стоит российское руководство.
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Общество , Daily Telegraph , Великобритания
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