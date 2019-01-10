В Саратове автомобиль вмерз в гигантскую сосульку 

В Саратове жертвой коммунальной аварии стал припаркованный у дома автомобиль: транспортное средство вмерзло в гигантскую сосульку, которая возникла в результате прорыва трубопровода на Топольчанской улице. Жители дома гадают, как сильно могла пострадать иномарка, оказавшаяся в ледяном плену. По всей вероятности, под тяжестью льда пострадала крыша автомобиля. Случай на Топольчанской улице не единственный в Саратове, этой зимой на город обрушились снегопады, а кое-где образовались огромные сосульки. В Сети появилось фото 15-метровой глыбы, свисающей с крыши здания, расположенного в центре города.