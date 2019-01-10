Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове автомобиль вмерз в гигантскую сосульку 

Рамблер 45 минут назад
В Саратове жертвой коммунальной аварии стал припаркованный у дома автомобиль: транспортное средство вмерзло в гигантскую сосульку, которая возникла в результате прорыва трубопровода на Топольчанской улице. Жители дома гадают, как сильно могла пострадать иномарка, оказавшаяся в ледяном плену. По всей вероятности, под тяжестью льда пострадала крыша автомобиля. Случай на Топольчанской улице не единственный в Саратове, этой зимой на город обрушились снегопады, а кое-где образовались огромные сосульки. В Сети появилось фото 15-метровой глыбы, свисающей с крыши здания, расположенного в центре города.
Общество , Видео , Погода , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы вынесли вердикт Трампу43
Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией513
Эсминец США с «Томагавками» вошел в Балтийское море356
Киев решил разорвать с Москвой 40 соглашений84
В США впервые сделали заявление по автокефалии Украины99
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение