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Зюганова попросили проверить подозреваемого в незаконной охоте иркутского губернатора 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: кадр из видеоролика
Всероссийское общество охраны природы (ВООП) попросило председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова проверить сообщения об участии губернатора Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.
ВООП обратила внимание лидера КПРФ на информацию об участии Левченко в незаконной охоте. Так, в Сети появилась видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает медведя в берлоге. По мнению Общества, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия губернатора в незаконной охоте. В ВООП считают, что после проверки должен быть решен вопрос о применении к Левченко мер дисциплинарного воздействия на партийном уровне.
«Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами, в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», — подчеркивается в обращении ВООП к Зюганову.
Ранее в МВД сообщали, что управление ведомства по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в СМИ об убийстве медведя, возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.
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Комментарии1
Общество , Политика , Происшествия , Сергей Левченко , Геннадий Зюганов , КПРФ , МВД , Иркутская Область
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