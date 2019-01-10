Москалькова назвала условие своего визита на Украину

"Ехать можно тогда, когда ты понимаешь, что тебя там ждут для решения вопросов, и законодательство, и международные нормы, и правила этикета позволяют достигнуть взаимных договоренностей, прежде чем посещать государства друг друга", — сказала она.

"Иначе это будет связано с заведомо известными отрицательными действиями, когда тебя не встретят, не пустят, не разрешат. Из этого можно, конечно, делать скандал, но людям скандалом не поможешь. Им нужна конкретная помощь и конкретные действия. Поэтому очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, органы власти смогли вести диалог и договариваться о помощи людям", — подчеркнула российский омбудсмен.