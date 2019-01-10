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Москалькова назвала условие своего визита на Украину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не планирует поездку на Украину в ближайшее время.
"Ехать можно тогда, когда ты понимаешь, что тебя там ждут для решения вопросов, и законодательство, и международные нормы, и правила этикета позволяют достигнуть взаимных договоренностей, прежде чем посещать государства друг друга", — сказала она.
"Иначе это будет связано с заведомо известными отрицательными действиями, когда тебя не встретят, не пустят, не разрешат. Из этого можно, конечно, делать скандал, но людям скандалом не поможешь. Им нужна конкретная помощь и конкретные действия. Поэтому очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, органы власти смогли вести диалог и договариваться о помощи людям", — подчеркнула российский омбудсмен.
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в четверг, что на следующей неделе планирует посетить Москву, встретиться с руководством ФСБ и омбудсменом РФ для обсуждения вопросов, касающихся украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. Москалькова сообщила РИА Новости, что не сможет встретиться с ней, потому что на следующей неделе уезжает в командировку в Узбекистан.
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Комментарии
Общество , Украина , Татьяна Москалькова , ФСБ , Верховная Рада , РИА Новости
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