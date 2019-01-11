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Новая полоса в Шереметьево не может полноценно работать 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтранс признал невозможной полноценную работу новой полосы аэропорта Шереметьево, строительство которой обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей.
Причина в расположении строящейся полосы. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанного Минтрансом.
А случае с этой полосой не хватает свободных территорий в зонах строительства. Аэропорт окружен жилой застройкой, а значит, лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры. В 3 и 5 километрах от полосы находятся Лобня, Сходня и Зеленоград.
Из-за этого заметно пострадал российский бюджет: пришлось выкупать земли под строительство.
Строительство ведется с 2011 года. Предполагалось сдать объект к Чемпионату мира по футболу, но даты перенеслись. Пока известно, что сроки ввода в эксплуатацию назначены на 2019 год.
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Общество , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево
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