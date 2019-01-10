Стала известна причина развода самого богатого человека в мире

Поводом для развода основателя Amazon Джеффа Безоса оказались романтические отношения с бывшей телеведущей Лорен Санчес (Lauren Sanchez). Об этом сообщает Page Six.

7 января миллиардера заметили с любовницей сначала на вручении премии «Золотой глобус», а затем на вечеринке Amazon. Чтобы опередить публикацию слухов и фотографий, сделанных очевидцами, Безосу пришлось поспешить с объявлением о грядущем разводе.

По информации издания, Безос расстался с женой осенью 2018 года вскоре после празднования 25-летия свадьбы. Уже в октябре его видели с Санчес, которая к тому времени также рассталась с мужем — главой одного из крупнейших голливудских агентств.

Семьи Безоса и Санчес живут в Сиэттле и знакомы не один год. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась воздушная видеосъемка.