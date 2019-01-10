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Стала известна причина развода самого богатого человека в мире 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Поводом для развода основателя Amazon Джеффа Безоса оказались романтические отношения с бывшей телеведущей Лорен Санчес (Lauren Sanchez). Об этом сообщает Page Six.
7 января миллиардера заметили с любовницей сначала на вручении премии «Золотой глобус», а затем на вечеринке Amazon. Чтобы опередить публикацию слухов и фотографий, сделанных очевидцами, Безосу пришлось поспешить с объявлением о грядущем разводе.
По информации издания, Безос расстался с женой осенью 2018 года вскоре после празднования 25-летия свадьбы. Уже в октябре его видели с Санчес, которая к тому времени также рассталась с мужем — главой одного из крупнейших голливудских агентств.
Семьи Безоса и Санчес живут в Сиэттле и знакомы не один год. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась воздушная видеосъемка.
Джефф Безос занимает первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории. По данным Bloomberg, в результате развода бывшая жена миллиардера может получить 69 миллиардов долларов, став самой богатой женщиной в мире.
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Комментарии
Общество , Джефф Безос , Amazon , CNN , Forbes
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