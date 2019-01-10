Кузнецова рассказала, как совмещает воспитание детей с работой омбудсменом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как ей удается совмещать материнство (воспитание шестерых детей) с работой детским омбудсменом.

Отвечая на вопрос в сети Facebook, как она все успевает (воспитывать детей, работать на ответственной должности) и поддерживает ли ее супруг, омбудсмен отметила, что без поддержки мужа вряд ли смогла бы что-то сделать.

"Мы думали вместе, сели и думали, как же нам все-таки все это уместить. Он (супруг) видел, что мне приносит радость какая-то деятельность, и видел реальную необходимость ее. Однажды он вместе со мной пошел в палату к отказникам и видел все это своими глазами. И, конечно, понимал, что, уже один раз посмотрев на это и зная меня, он понимает, что уже назад дороги не будет. Потому что ты не можешь ложиться спать, зная, что они там одни", — сказала омбудсмен. Видео с ее ответами размещено на странице института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

"А дальше другая деятельность. Этот вопрос мы решили с ним в самом начале. Он понял, что дальше всегда будет меня поддерживать. И, конечно, поддерживает. И вряд ли я смогла бы что-то сделать без его поддержки. Потому что он самый главный, может быть, основа, фундамент всего. Поэтому в любом случае самое дорогое — это семья", — отметила она.

Женщина, чей вопрос зачитала Кузнецова, обратилась к ней за советом, что делать, если муж категорически против ее работы, а она чувствует в себе силы и возможности помочь в обществе. "Нужно постараться вместе найти это решение, и оно будет очень дорого вашему мужу, потому что он поймет, что вы тоже чем-то жертвуете ради отношений. Ведь они крепнут, ценятся только тогда, когда мы трудимся для их созидания. А труд — это жертва, когда мы что-то от себя отдаем и тем становимся богаче оба. Поэтому здесь очень важно найти эту дорожку", — сказала омбудсмен.