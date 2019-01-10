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Пациенты омской больницы вынуждены лежать в коридорах 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/Костас Харитонов
В социальной сети «ВКонтакте» пользователь Костас Харитонов разместил информацию о том, что в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в городе Омск больные пневмонией пациенты вынуждены лежать в коридорах. В доказательство своих слов, он прикрепил несколько фотографий.
«Вот так нас обеспечивают бесплатной медицинской помощью. Прибывающих размещать некуда и те больные, которым уже лучше пишут отказные, чтобы врачам можно было положить стариков и тяжёлых. Отдельное спасибо врачам и персоналу делают всё что могут», — написал мужчина у себя на странице.
По его мнению, такая ситуация возникла из-за омских чиновников, которые сократили несколько пульмонологических отделений в городе. Харитонов также выразил надежду, на то, что что при новом министре пройдёт проверка о законности и обоснованности данных решений его предшественников, в противном случае мужчина намерен обратиться в прокуратуру.
Для прояснения ситуации, News.ru обратился за комментарием в непосредственно в ГКБСМП № 2.
«А где им ещё лежать? В палатах? Тогда предоставьте нам эти палаты, в наших мест нет», — ответила представитель информационного стола больницы.
По словам женщины, поток людей очень большой и больница попросту не рассчитана на такое количество пациентов.
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