Исаакиевский собор может остаться в распоряжении музея

Русская православная церковь пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу. Об этом ТАСС сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Распоряжение было дано 30 декабря 2016 года на основании принятого в 2010 году федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». В соответствии с распоряжением власти Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, насколько возможно изъять собор из оперативного управления музея. Также документ обязывал музей предоставить до 1 июня 2017 года сведения о составе и свойствах музейных ценностей, которые располагаются в соборе. После этого планировалось подготовить распоряжение об изъятии собора из оперативного управления музея, однако соответствующей официальной заявки от РПЦ в городскую администрацию так и не поступило.

Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс, решение городских властей оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче РПЦ здания.