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Исаакиевский собор может остаться в распоряжении музея 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу. Об этом ТАСС сообщили в городском комитете имущественных отношений.
Распоряжение было дано 30 декабря 2016 года на основании принятого в 2010 году федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». В соответствии с распоряжением власти Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, насколько возможно изъять собор из оперативного управления музея. Также документ обязывал музей предоставить до 1 июня 2017 года сведения о составе и свойствах музейных ценностей, которые располагаются в соборе. После этого планировалось подготовить распоряжение об изъятии собора из оперативного управления музея, однако соответствующей официальной заявки от РПЦ в городскую администрацию так и не поступило.
Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс, решение городских властей оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче РПЦ здания.
Исаакиевский собор открыт в 1858 году и находится в собственности Санкт-Петербурга, он признан объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.
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Комментарии
Общество , Правительство Санкт-Петербурга , РПЦ , ЮНЕСКО , Санкт-Петербург
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