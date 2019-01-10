Российскую адвокатуру ждёт реформа

Порядок работы адвокатских бюро будет уточнён. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в четверг.

«Законопроект направлен на создание дополнительных гарантий для реализации прав граждан на квалифицированную юридическую помощь», — подчеркнула один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

В частности, документ уточняет порядок работы адвокатских бюро и дополняет основания для приостановления статуса адвоката. Появляется возможность в партнёрском договоре адвокатского бюро закрепить возможность установления иерархии партнёров и дифференциации их прав и обязанностей.

Кроме того, исключается требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Порядок изменения членства в региональной адвокатской палате будет дополнен указанием на то, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, согласованного с Федеральной палатой адвокатов.

«Данное предложение обусловлено тем, что ежегодно около 1500 адвокатов изменяют членство в адвокатской палате, причём большая часть из них — вскоре после сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката. Данная практика, по сути, представляет собой обход закона и требует законодательного реагирования», — указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, федеральная палата адвокатов получит возможность отменять решение по дисциплинарному делу и направлять его на новое рассмотрение в региональную адвокатскую палату.

«Также есть возможность включить в соглашение (с клиентом. — Прим. ред.) условие, согласно которому размер вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи», — сказала Людмила Бокова.

Такая мера позволит получить квалифицированную юридическую помощь лицам, не располагающим на момент заключения соглашения с адвокатом денежными средствами для выплаты ему вознаграждения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, при доработке законопроекта ко второму чтению необходимо вести диалог с профессиональным сообществом.