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Счётчики можно будет не ставить в сильно изношенных домах 

Парламентская газета + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Перечень объектов, на которые не распространяются требования по обязательной организации учёта используемых энергетических ресурсов, будет расширен. Соответствующий закон Госдума приняла 10 января в первом чтении.
В частности, в него попадут многоквартирные дома, физический износ которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в региональную программу капитального ремонта. Кроме того, документ предписывает, что в список должны попасть все объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту.
Как пояснил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, ставить приборы учёта в домах, которые имеют такой износ, нецелесообразно и нелогично.
«Данные изменения направлены на то, чтобы наши граждане не несли лишние траты в ситуации, в которых это бессмысленно», — пояснил депутат.
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