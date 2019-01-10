Счётчики можно будет не ставить в сильно изношенных домах

Перечень объектов, на которые не распространяются требования по обязательной организации учёта используемых энергетических ресурсов, будет расширен. Соответствующий закон Госдума приняла 10 января в первом чтении.

В частности, в него попадут многоквартирные дома, физический износ которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в региональную программу капитального ремонта. Кроме того, документ предписывает, что в список должны попасть все объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту.

Как пояснил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, ставить приборы учёта в домах, которые имеют такой износ, нецелесообразно и нелогично.