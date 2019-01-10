Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина, находящегося на лечении в Москве , улучшилось. Об этом сообщил журналистам в четверг президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Ему лучше, иначе я бы не приехал [в Уфу]", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии ребенка.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.

Ваню обнаружили под завалами разрушенного подъезда спустя более чем сутки после трагедии. По словам медиков, у мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы. Спецбортом он доставлен в Москву, где проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

5 января Ваня был снят с аппарата искусственной вентиляции легких и переведен на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке.