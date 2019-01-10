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Приемным родителям в России могут запретить переезд без разрешения органов опеки 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приемным родителям в России могут запретить переезд на новое место жительства без соответствующего разрешения органов опеки. Меры должны воспрепятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее члены рабочей группы при Министерстве просвещения РФ завершили работу над подготовкой предложений по изменению процедуры усыновления несовершеннолетних детей. Законопроект был размещен 29 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Помимо ограничения на переезд опекунов в министерстве также предложили запретить приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год, за исключением случаев усыновления братьев и сестер.
"В законопроекте содержатся предложения, согласно которым опекуны должны будут уведомить органы опеки о смене места жительства для проведения обследования условий нового места жительства (по аналогии с обследованием места жительства опекуна перед тем, как передать ему ребенка на воспитание). Это позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка. В подзаконных актах будет подробно регламентирован порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном", — пояснили в пресс-службе.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Кроме того, планируется ввести обязательное социально-психологическое обследование граждан, желающих стать усыновителями и опекунами, а также их супругов.
"Это поможет понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка", — отметили в министерстве.
Ранее стало известно о разработке законопроекта, который с 1 января 2020 году должен ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех. Согласно проекту, планируется, что одновременно можно будет усыновить только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также тех детей, которые ранее уже воспитывались вместе в другой семье. Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила против такого ограничения.
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Общество , Политика , Ольга Васильева , ИТАР-ТАСС
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