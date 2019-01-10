Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара 

Сколько продлится падение доллара
Доллар не будет стоить меньше 64 рублей и больше 70-и в январе-марте 2019 года, заявили «Известиями» эксперты. По их словам, рубль подорожал на 4% за новогодние каникулы за счет отсутствия заявлений о новых санкциях против России, увеличения стоимости нефти и затишья в торговой войне между США и Китаем. В первом квартале наступившего года доллар, полагают они, не превысит отметки в 70 рублей, но и не опустится ниже 64-х. Упасть рубль может из-за нового витка торговой войны, разговоров об усилении санкций и покупок Центробанком валюты, а вырасти — благодаря дальнейшему увеличению нефтяных котировок, намерений Федрезерва относительно ставок в США, а ЦБ — относительно ключевой ставки в России.
МС-21 останется без крыльев из-за санкций
Санкции США угрожают серийному производству первого российского среднемагистрального самолета МС-21, рассказали «Коммерсанту» собеседники в авиаотрасли и аппарате правительства. По их словам, недавно американские власти «надавили» на местную компанию Hexcel и японскую Toray Industries, вынудив их соблюдать санкции против российских предприятий «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и «ОНПП "Технология" имени Ромашина» (входит в «Ростех»). В результате Hexcel и Toray Industries перестали поставлять материалы для композитов, из которых состоит крыло и часть киля МС-21. По этой причине для выхода лайнера в серию придется либо покупать китайские композиты худшего качества, либо создавать собственные, что сдвинет срок минимум на пять лет, либо делать крыло и киль из металла, что «убьет» преимущество МС-21 — композиты делают самолет экономичнее, а его салон шире.
Бензин и дизель снова пошли в рост
Цены на топливо разморозили из-за роста НДС, пишут «Ведомости». Сильный рост топливных цен весной привел к их заморозке летом по соглашению 10 крупных нефтекомпаний с Минэнерго и антимонопольщиками. Тем не менее правительство позволило компаниям поднять цены в январе на 1,7% в связи с возросшей на 2% с 1 января ставкой налога на добавленную стоимость. Этим правом бизнес уже воспользовался во всех регионах страны. Например, дизельное топливо в Москве подорожало в среднем на 1,07%.
«Возрастная» надбавка к пенсии выросла
Надбавка к пенсии россиянам старше 80 лет выросла на 400 рублей, рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России. «Возрастная» надбавка полагается лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. В 2018 году размер надбавки равнялся 4892 рублям, а с 1 января 2019-го он был увеличен на 442 рубля и теперь составляет 5334 рубля.
Власти Украины «убивают» пенсионеров
Власти поставили украинских пенсионеров перед выбором — умирать от голода или холода, заявил в своем фейсбуке депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович. По его словам, тарифы на тепло в стране и ранее были «запредельными», а их повышение с нового года вынудит пенсионеров тратить на оплату коммунальных услуг 90%-120% своей пенсии. В результате старикам придется выбирать, от чего умирать — от голода, оплатив услуги ЖКХ, или от холода, потратив деньги на еду.
«Все это — результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ», — уверен парламентарий.