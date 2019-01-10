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Начальник ГУФСИН по Пермскому краю ушел в отставку, заявил источник 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Начальник главного управления ФСИН России по Пермскому краю Владимир Андреев покинул свой пост по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"Начальник пермского ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев написал рапорт об освобождении от должности по собственной инициативе. При этом он остается в резерве", — рассказал источник.
По данным собеседника агентства, временно исполняющим обязанности начальника регионального ГУФСИН назначен полковник внутренней службы Игорь Суворов.
Владимир Андреев был назначен на должность руководителя управления в Пермском крае в октябре 2017 года. Ранее он занимал аналогичные посты в Смоленской и Оренбургской областях.
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Общество , Владимир Андреев , Игорь Суворов , ФСИН , РИА Новости , Пермский Край
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