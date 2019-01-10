Начальник ГУФСИН по Пермскому краю ушел в отставку, заявил источник

"Начальник пермского ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев написал рапорт об освобождении от должности по собственной инициативе. При этом он остается в резерве", — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, временно исполняющим обязанности начальника регионального ГУФСИН назначен полковник внутренней службы Игорь Суворов

Владимир Андреев был назначен на должность руководителя управления в Пермском крае в октябре 2017 года. Ранее он занимал аналогичные посты в Смоленской и Оренбургской областях.