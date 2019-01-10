Социологи назвали число россиян, сортирующих бытовой мусор

Отходы сортируют 27% респондентов. Еще 47% пока не делают этого, но намерены при наличии соответствующей возможности. Не собираются прибегать к подобному обращению с мусором 11% опрошенных.

О сдаче на утилизацию опасных бытовых отходов заявили 33% участников опроса. Батарейки, ртутные лампы и бытовую технику они относят в специальные пункты приема. Для 65% респондентов такие поступки не характерны.

Покупать товары из биоразлагаемых материалов готовы 35% россиян. Более половины опрошенных — 54% — не приобретают их.

ВЦИОМ провел свой опрос 18 декабря 2018 года. Методом телефонного были опрошены 1,6 тысячи человек.