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Социологи назвали число россиян, сортирующих бытовой мусор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Каждый четвертый житель России занимается сортировкой бытового мусора. К такому выводы пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения после проведенного опроса, сообщил ТАСС.
Отходы сортируют 27% респондентов. Еще 47% пока не делают этого, но намерены при наличии соответствующей возможности. Не собираются прибегать к подобному обращению с мусором 11% опрошенных.
О сдаче на утилизацию опасных бытовых отходов заявили 33% участников опроса. Батарейки, ртутные лампы и бытовую технику они относят в специальные пункты приема. Для 65% респондентов такие поступки не характерны.
Покупать товары из биоразлагаемых материалов готовы 35% россиян. Более половины опрошенных — 54% — не приобретают их.
ВЦИОМ провел свой опрос 18 декабря 2018 года. Методом телефонного были опрошены 1,6 тысячи человек.
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Общество , Социология , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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