Минтранс обсуждает возможность полного запрета высадки детей-безбилетников из транспорта

Парламентарий, в частности, просил сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников — прежде всего детей — на мороз и таким образом оставлять их в опасной для жизни ситуации. Горелкин привел целый ряд нашумевших эпизодов, в том числе таких, когда действия водителей или кондукторов приводили к трагическим последствиям.

"Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу", — написал Дитрих. По его словам, законопроект, которым интересовался депутат, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство. В документе предлагается "запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".