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Минтранс обсуждает возможность полного запрета высадки детей-безбилетников из транспорта 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтранс РФ обсуждает возможность введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом говорится в ответном письме министра транспорта Евгения Дитриха на соответствующий запрос депутата Госдумы Антона Горелкина. Копия ответа имеется в распоряжении ТАСС.
Парламентарий, в частности, просил сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников — прежде всего детей — на мороз и таким образом оставлять их в опасной для жизни ситуации. Горелкин привел целый ряд нашумевших эпизодов, в том числе таких, когда действия водителей или кондукторов приводили к трагическим последствиям.
"Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу", — написал Дитрих. По его словам, законопроект, которым интересовался депутат, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство. В документе предлагается "запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".
Более того, "в настоящее время Минтрансом России по предложениям уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой прорабатывается вопрос о внесении изменений в проект федерального закона с целью введения полного запрета на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа", — отметил министр.
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Комментарии
Общество , Евгений Дитрих , Анна Кузнецова , Антон Горелкин , Госдума , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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