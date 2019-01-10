Советовавшего меньше питаться уральского депутата ждет новый суд о банкротстве

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о банкротстве депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера , посоветовавшего россиянам меньше питаться в кризис. Об этом сообщается в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных судов.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка , а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.

"Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение", — говорится в определении.

Совет жителям России поменьше питаться в кризис из-за роста цен на продукты Гаффнер озвучил в январе 2015 года.