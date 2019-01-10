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Советовавшего меньше питаться уральского депутата ждет новый суд о банкротстве 

ТАСС + ещё 2 48 минут назад
Фото: Законодательное Собрание Свердловской области
Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о банкротстве депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, посоветовавшего россиянам меньше питаться в кризис. Об этом сообщается в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных судов.
В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.
"Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение", — говорится в определении.
Совет жителям России поменьше питаться в кризис из-за роста цен на продукты Гаффнер озвучил в январе 2015 года.
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Общество , Илья Гаффнер , Россельхозбанк , Свердловская Область
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