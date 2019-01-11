Косатки в приморской бухте Средняя замерзают во льдах, заявили в Greenpeace

Косатки и белухи, содержащиеся в бухте Средняя в Приморском крае , замерзают из-за похолодания, вольеры с млекопитающими окружены снегом и льдом, сообщает Greenpeace России

"Свежие фото очевидцев демонстрируют, что вольеры с млекопитающими окружены снегом и льдом. Холод и теснота могут спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и гибель животных. Эксперты предполагают, что сейчас у косаток и белух могут замерзать спины и плавники", — говорится в сообщении.

В организации также высказали опасение, что под прикрытием отдельных местных чиновников косаток и белух могут вывезти в Китай

Ранее в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Экологи отмечали, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались в бухте Средняя недалеко от Находки. Росприроднадзор изучал проблему вместе с погранслужбой. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Тихоокеанский флот информировал, что готов помочь в транспортировке косаток и белух после того, как специалисты определят место выпуска и необходимое для перевозки оборудование.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы. Кожемяко заявил, что ситуация с белухами и косатками, которые содержатся в вольерах бухты Средней, находится под контролем.

Следователи завели дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами. Установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они соединились с семьями. Недавно стало известно, что три белухи пропали.