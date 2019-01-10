Россияне не могут устроиться на работу из‐за нелегальных «черных списков»

Граждане России жалуются на частые отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности. При этом за плечами у них нет ни криминального прошлого, ни увольнений по статье. Об этом сообщила газета «Известия».

По информации издания, работодатели используют нелегальные черные списки для проверки соискателей. Данные списки содержат информацию о сотруднике, полученную с его предыдущих мест работы, а также кредитная история соискателя. Однако стать «нежелательным» работником и попасть в такой список можно и случайным образом. Например, если в подобных базах данных произойдет технический сбой.

Согласно законодательству Российской Федерации, нанимателя можно привлечь к уголовной ответственности за сбор данных, не относящихся к трудовой деятельности и профессиональным качествам работника. А за необоснованный отказ пострадавшие могут взыскать до 75 тысяч рублей с юридических лиц.

Однако для этого соискателям необходимо будет доказать факт отказа работодателя, а также понести дополнительные издержки на судебные расходы.