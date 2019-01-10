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В России появится новый вид ареста 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Преступников, которые будут находиться в межгосударственном розыске, то есть на территории СНГ, судьи смогут арестовывать заочно. Соответствующий законопроект Госдума 10 января приняла в первом чтении.
Авторами поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) стали глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и член комитета Отари Аршба.
Они напомнили, что гражданин, подозреваемый в совершении преступления, может быть объявлен как в международный розыск по линии Интерпола, так и в межгосударственный розыск в пределах СНГ. Но в Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого возможно только в случае его объявления в розыск по линии Интерпола.
Дело в том, что Договором государств — участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, подписанным в Москве 10 декабря 2010 года, предусмотрено сотрудничество компетентных органов при осуществлении розыска в пределах территории СНГ.
При этом в качестве условия для задержания и экстрадиции национальное законодательство и международные обязательства государств — участников СНГ, в том числе России, предусматривают наличие решения о заключении лица под стражу.
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Комментарии
Общество , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Интерпол
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