В России появится новый вид ареста

Преступников, которые будут находиться в межгосударственном розыске, то есть на территории СНГ, судьи смогут арестовывать заочно. Соответствующий законопроект Госдума 10 января приняла в первом чтении.

Они напомнили, что гражданин, подозреваемый в совершении преступления, может быть объявлен как в международный розыск по линии Интерпола , так и в межгосударственный розыск в пределах СНГ. Но в Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого возможно только в случае его объявления в розыск по линии Интерпола.

Дело в том, что Договором государств — участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, подписанным в Москве 10 декабря 2010 года, предусмотрено сотрудничество компетентных органов при осуществлении розыска в пределах территории СНГ.

При этом в качестве условия для задержания и экстрадиции национальное законодательство и международные обязательства государств — участников СНГ, в том числе России, предусматривают наличие решения о заключении лица под стражу.