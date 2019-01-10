«Постправда сейчас. Балаган и цирк»: почему российские чиновники делают глупости?

2018 год был под завязку набит странными и обидными для россиян словами. Их обзывали бузотерами, предлагали кормиться макарошками и лечиться корой дуба, а лучше вообще не появляться на свет — ведь государство их не просило. При этом чиновники на местах не забывали радовать россиян торжественным открытием фонарей, мусорок и заборов из горбыля. Радости от таких подарков было немного. Что произошло с политиками, почему они все дальше от народа и как это связано с налогами и демократией, «Ленте.ру» рассказали авторы анонимного Telegram-канала «Беспощадный пиарщик».

«Лента.ру»: Что за тренд — ни дня без возмутительного заявления чиновника? Откуда берутся «макарошки», «не просили вас рожать», «ГУЛАГ — хорошая вещь»? Или в СМИ просто происходит цепная реакция, потому что люди стали охотнее это читать — озлобились и жаждут крови?

«Беспощадный пиарщик»: Девочки, за «ни дня без возмутительного заявления» нам нужно сказать большое спасибо современным коммуникациям, глубине проникновения мобильного интернета, росту благосостояния соотечественников — смартфон у каждого второго. Вы что, думаете, нам с Марса завезли каких-то новых чиновников? Конечно же нет. Просто теперь каждый раз, когда они открывают рот, чтобы сказать глупость, рядом находится добрый человек, который эту глупость запишет и выложит в интернет. А дальше ведь много не нужно: Twitter, Telegram. Последний, в частности, потому и блокируют.

А народ наш устает слушать бравурные отчеты о вставании с колен, устает от хохлов, от пиндосов. Потому что, при всех прочих равных, не надо держать народ за идиота. Народ у нас умный, где-то даже циничный, и когда ему дают повод позубоскалить (а его дают регулярно) — он этим поводом пользуется.

Есть у нашей Зинаиды и следующее соображение: чиновников в стране много, и управлять ими сложно, поэтому подобные коммуникации выступают в качестве современных электронных «доносов» — чтобы не расслаблялись. Только наказание за проступки теперь более мягкое, чем в иные времена.

Когда красноуфимская полиция просит Сергея Доренко «объяснить, почему их мэр идиот», это что? Почему те же чиновники, да и органы, так упорно роют себе информационные ямы?

Потому что они по-другому не умеют. Жизнь вокруг них поменялась. Да что там жизнь — повестка меняется раз в пять минут. А эти люди как были комсомольцами-активистами на партсобраниях, так ими и остались. Главное ведь что? Главное — с умным видом что-то сказать, чтоб не забыли. А так как из умного очень часто один лишь только вид, то говорить получается не очень.

Еще, конечно, отсутствие реальной, в том числе и политической, конкуренции. В странах несуверенной демократии (что такое суверенная демократия — до сих пор теряемся; как один наш товарищ хороший пошутил, «это, наверное, как суверенная стоматология») политики уже приучены, что за каждый «косяк» им прилетает. Потому там пиар — профессия важная и нужная. Учит здравому смыслу и думать прежде, чем говорить. Это вообще очень полезное качество. А у нас думать не привыкли. У нас привыкли исполнять в меру разумения. Ну и к тому, что «народишко в России — дурак», тоже привыкли. А народ в России — отнюдь не дурак. Хороший у нас народ. И не любит, когда ему баре в рожу плюют.

«Палкой их бить пора — мамкиных менеджеров информационной повестки»

Когда чиновники и должностные лица торжественно открывают фонари, закатывают праздники по случаю укладки асфальта во дворе или открытия помойки — это что за феномен?

А это за неимением других поводов похвастаться. Ведь какую простую мысль вбили чиновнику в России? Нужно быть заметным! Через это «госпярщики» в России освоили нехитрую методу: генерить инфоповоды. И если на региональном уровне или на федеральном каждый день происходит что-то серьезное, только успевай уворачиваться, то на областном у нас, признаемся, все тоскливо. Вот и вертится «пярщик», как уж на сковородке. То фонарь торжественно откроет, то асфальтовую дорожку к школе, то помидор именем президента назовет. Палкой их бить пора — мамкиных менеджеров информационной повестки. Впрочем, их и бьет начальство, которое ничего не делает, а известным быть желает. Отсюда и расхожее мнение, что «пярщику» (как и журналисту) умным быть не обязательно, важно быть бойким и речистым. Нет, девочки. Важно быть умным. Потому что вся «бойкость» и «речистость» — она сразу в топе «Яндекса» оказывается.

Неужели чиновники, особенно мелкие, не понимают, что сейчас любую тему, любое скандальное высказывание можно прокачать до уровня федеральных СМИ? Сейчас ведь просто рай для черного пиара, не так ли? Или нет уже таких понятий, как черный пиар и обычный пиар?

Не понимают. Потому что они от жизни и от СМИ отгородились высоким забором. Им важно уяснить одну простую вещь, о которой им всем Владимир Владимирович Путин уважаемый очень доходчиво сказал: с людьми нужно обращаться по-человечески, не посягать на их чувство собственного достоинства, не бить кулаком в рыло, не рассказывать, как жить нужно, не хамить, не унижать, не быть высокомерными. Просто напомним, что в 1917 году люди с энтузиазмом пошли свергать старый строй не потому, что немецкий генштаб Ленину денег занес, а потому, что люди от унижения бесконечного и беспросветности устали. От того, что к ним глухи. От того, что их обирают на каждом шагу. От несправедливости. А сейчас на справедливость в обществе и на достоинство запрос очень большой. Ну, как нам кажется. Даже в наш нишевой канал нам пташки пишут — без дураков, ищут справедливости! Надеются, что кто-то обратит внимание на их проблемы, да просто выслушает.

Есть еще мнение, что это мы в Москве такие все умные, все замечаем, понимаем, а большинство россиян живет в провинции, смотрит телевизор и, в общем-то, радуется. В том числе и торжественно открытым мусоркам. Так ли это? Кто прав?

Мы уже ответили: не надо держать народ за дурака и за быдло. Не такой у нас народ. И молодежь у нас не такая. Умная, хорошая, толковая у нас молодежь. Все понимает. Не надо гадить только в голову ей и безостановочно врать. Нужно разговаривать и понимать, а не сидеть в башне из слоновой кости и думать, что все хорошо, а по подъездам цэрэушники и бибисишники только гадят.

Довольно часто в 2018 году в прессе (да и в Telegram) упоминают то «застой», то «оттепель». Так сейчас застой или оттепель?

Постправда сейчас. Балаган и цирк. И не стоит мерить это категориями оттепели и застоя. Застой почему окрестили застоем? Потому что, по мнению интеллигенции, в стране ничего не происходило. Это разве применимо к тому, что творится сейчас? Да у нас каждый день на улицу выходишь — и, будьте любезны, зомби-апокалипсис в каждом отдельном дворе. Но если так посмотреть, то никогда в жизни России ее гражданин в массе своей не жил так а) свободно и б) сыто (как бы странно это ни прозвучало). Посмотрите вокруг: доступ к информации у нас есть (бес с ними, с госканалами, не там потребляют контент), деньги в стране есть (не только на взятки и откаты). Москва как похорошела, опять же. Какие-то дела делаются. Зарплаты выплачиваются. Движняк движется со страшной силой. А безумие — это общее место. Мир с ума сходит, а не отдельно взятая Россия.

«Не они у чиновника в распоряжении, а чиновник у них»

Может, мы вообще должны быть благодарны за то, что у чиновников плохой пиар? Так мы хотя бы знаем, что у них на уме.

Глупо быть благодарным за это. Никак не можем отделаться от апокрифической фразы Петра «боярам говорить по ненаписанному, чтоб дурь каждого видна была». Царь, может, такой фразы и не говорил, но в нашем случае она очень хорошо подходит к ситуации в целом. И пиаром ее не исправишь. Исправлять нужно мозги, систему высшего и дошкольного образования, семейные ценности и скрепы. Ну глупо требовать от чиновника здравого смысла, если у нас на уровне семьи и воспитания детей — балаган.

Вот вы пишете: «Ведь какую простую мысль вбили чиновнику в России? Нужно быть заметным». А кто вбил? И, главное, зачем?

Вбили точно такие же глупые ожидания вышестоящих органов исполнительной власти, «ноосфера» вбила. У нас же все ориентируются на вышестоящих, играют в политику. А публичность — ее составляющая часть. Чиновник должен «встречаться с народом», а с народом нужно уметь разговаривать. Разговаривать с народом чиновники в массе своей не умеют, потому что народа не знают, а о его проблемах в лучшем случае составляют представление из отчетов своих замов по социалке. Замы по социалке тоже ничего не знают, они «ловят сигналы» с «Первого канала», с «России-1». Там вот, к примеру говорят, что православие — это круто, что патриотизм нужно прививать молодежи. Заметьте, не воспитывать молодежь патриотами (людьми, которые хотят сделать хорошо той стране, региону, городу, где они живут), а именно «прививать». Чтобы от осинки родились апельсинки. И чиновник эти сигналы интерпретирует в меру своего кругозора и начинает повсюду ретранслировать. А вы сами понимаете — сигнал, проходя через несколько «колен», искажается.

Простите уж за наивный вопрос, но пиар — это ведь не про то, чтобы сделать хорошо людям, а про то, чтобы хорошо сделать клиенту? Или задача у хорошего пиарщика должна быть шире?

Пиар — это про разговор с людьми, прежде всего. Это про понимание нужд людей, нужд потребителей, нужд партнеров и выстраивание с ними диалога посредством различных инструментов. Пиар — это социология. Пиар — это знание истории, культурного контекста, это понимание основ экономики, законов общественного развития. И, главное, умение все это применять на практике в интересах клиента. Так что хороший пиарщик — да, он делает хорошо клиенту, решает его задачи, но попутно создает возможности для дальнейшего диалога, возможности для бизнеса, для работы государства, снижая таким образом потенциальные риски. Пиарщик — это риск-менеджер в самом чистом, самом ощутимом смысле этого слова. А про «хорошо клиенту» — клиенту может быть хорошо откат получить с контракта на пиар — 20-40 процентов. Мы же не знаем, что там в голове у клиента.

Есть ли ощущение, что этот поток глупостей иссякнет?

Иссякнет, конечно. Но только тогда, когда «общественное мнение» и «общественное порицание» перестанут быть атавизмами, а у людей вновь отрастет чувство собственного достоинства. Мы должны понимать: чиновник — это не метастаза местного губернатора, мэра, президента, в конце концов. Чиновник — это человек на зарплате у государства. А государство в России — это народ.

Проблема в том, что народ у нас налоги не платит. Ну то есть как… Их за него платит работодатель. А когда обыватель начнет платить налоги сам, сам убедится, что 60-65 процентов его собственной зарплаты уходит на выплаты в пользу государства (это и прямые налоги, и косвенные — вроде акцизов, цены на литр бензина и прочего оброка, что сейчас в основном падает на работодателя), — вот тогда гражданин и начнет чувствовать, что это не он у чиновника в распоряжении, а чиновник у него. Вот тогда этот поток глупостей и иссякнет. Но такая формация сознания для России невозможна — губительна даже. Посмотрите — много вокруг вас мелких предпринимателей, которые платят налоги? Мало. В основном наемные менеджеры и госслужащие.

«Адекватных пока, к сожалению, не так чтобы очень много»

Как вообще чиновнику в таких условиях, когда денег нет, нервы у людей на пределе, а с будущим ничего не понятно, продолжать работать?

Это у чиновников денег нет? Да господь с вами. Понятное дело, что чиновник-исполнитель живет так же, как среднестатистический россиянин — без разносолов, выживает. Но те, кто имеет доступ к телевизору, — люди небедные. Без каких либо серьезных стрессов в жизни. Вы посмотрите на них: чуть что серьезное случается, все глаза сразу в сторону президента — что он скажет? А врать, конечно же, нельзя, если что-то серьезное произошло. Это все равно потом «вытечет», а добрые блогеры подхватят. И волну народного негодования можно будет остановить только отставкой. Еще раз: с людьми разговаривать надо. За быдло их не держать. В диалоге находиться.

А что делать с проговорившимися? Увольнять, на радость общественности, или, может, ограничиваться выговорами, как с Глацких? (Уже после разговора с БП стало известно, что она уволилась.) С одной стороны, увольнение соответствует запросу на справедливость, но с другой — действительно же их ляпы часто являются именно ляпами.

Пока у нас над чиновником не будет висеть дамоклов меч увольнения, пока это не будет восприниматься на уровне системности, ничего не поменяется. Вот мэр города Клинцы отправил по линии «Фонда Карлова» (погибшего нашего посла в Турции) своего ребенка в поездку в Турцию. Мэр — небедный человек, с задекларированным доходом в 67 миллионов рублей в год. Зачем он воспользовался служебным положением и отправил дочь в поездку вместе с обычными школьниками? А потом ходил и неловко отмазывался, что его дочь тоже отличница и заслужила право на эту поездку? А у «сферического мэра в вакууме» должно быть понимание, что так поступать нельзя даже на уровне замысла. Ну нельзя вот так пользоваться своим положением. Выглядит — как мелочь по карманам тырить. Ну что, ты сам не мог оплатить дочери поездку в Турцию? Зачем делать это за счет фонда Карлова? Замазал не только себя, но и фонд имени погибшего российского дипломата. Дурак-с.

По опыту или по общению с коллегами — встречаются ли в принципе такие клиенты, которые начинают понимать, что не надо «бить кулаком в рыло» народу? Какие-то чиновники новой формации у нас худо-бедно появляются? Есть надежда?

Встречаются. И в госорганах встречаются. Не скажем за всю Россию, но очень адекватные государственные управленцы (не чиновники, а именно управленцы) встречались нам и в Москве, и во Владивостоке, и в различных наших министерствах. Их пока, к сожалению, не так чтобы очень много, но гораздо больше, чем еще десять лет назад. С пониманием того, что они все-таки про людей, а не про функции.

Плохо начинается на самом верху, когда в силу вступают другие законы — политика, конкуренция «за ухо», за ресурсы, какие-то «кланово-групповые» интересы.

Какой провал «Беспощадный пиарщик» считает провалом года?

Да кто ж их считает, эти провалы. Самая феерия — это, конечно, Тулеев после пожара в «Зимней вишне». Ну и фсиновские функционеры — после того, как в сеть утекли фотки Цапка, как неплохо он проводит время в колонии. А так — страна у нас большая, каждый день что-то происходит.