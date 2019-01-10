Многодетных защитят от налоговых переплат

В палате регионов разрабатывают единый закон о статусе многодетных семей, чтобы наконец определиться, сколько должно быть в семье детей, чтобы она считалась многодетной, и какие льготы ей положены независимо от места жительства. Но пока закон не приняли, нужно решать важные для родителей с детьми вопросы локально, считают сенаторы. Например, уменьшать суммы налогов и предусмотреть внеочередные места в детские сады и ясли.

Многодетные семьи будут платить за дачные участки меньше

Сегодня сумма земельного налога рассчитывается как процент от кадастровой стоимости, которую определяют на основе сведений, предоставленных регистрирующими имущество органами. Она зависит от множества факторов, например, от удалённости участка от города и наличия рядом дорог. Но на местах кадастровую стоимость нередко завышают и она становится значительно выше рыночной, что приводит к необоснованному увеличению суммы налога.

Конечно, если владелец земли не согласен с тем, как оценили участок, кадастровую стоимость можно попытаться оспорить, обратившись в специальную районную комиссию или в суд, но это долго и дорого. Поэтому глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и Временной комиссии палаты регионов по совершенствованию госконтроля Андрей Кутепов предлагает ограничить сумму налога на земельный участок, выданный многодетной семье в качестве государственной поддержки. Такое письмо он направил 10 января министру экономического развития Максиму Орешкину

«Оспаривание кадастровой стоимости в силу того, что процедура дорогостоящая и длительная, невозможно со стороны многодетных семей, особенно в тех регионах, где земельные участки предоставляются по критерию нуждаемости и малоимущности», — пишет сенатор.

Андрей Кутепов предлагает Правительству предусмотреть в его правовых актах положение, по которому кадастровая стоимость земельных участков, выданных многодетным семьям в качестве меры поддержки, не должна превышать рыночную стоимость.

Регионы сами решат, кто получит внеочередные места в детских садах

В этом году Госдума должна рассмотреть ещё одну инициативу Андрея Кутепова, направленную на защиту многодетных семей. Согласно документу, дошколят из таких семей должны будут принимать в детские сады и ясли без очереди. Пока в законодательстве эта норма не закреплена, она есть только в Указе Президента от 1992 года «О мерах по социальной поддержки многодетных семей». В результате во многих регионах дают места детям многодетных родителей после всех остальных льготников, например, детей судей или военнослужащих. А в 34 регионах положение о внеочередном зачислении ребят из многодетных семей вообще не реализуют, рассказал сенатор « Парламентской газете ».

Дошкольников из одной многодетной семьи должны будут определять в один и тот же детский сад, если только родитель не даст письменное разрешение на то, чтобы они ходили в разные учреждения, предлагается в том же законопроекте.

«Очевидно, что родителям неудобно ежедневно сначала отвозить, а потом забирать детей из разных дошкольных образовательных учреждений. На всех встречах, проведённых мной с многодетными родителями в разных регионах, звучал этот вопрос, и стало понятно, что надо решать его на федеральном уровне», — пояснил свою инициативу Кутепов.

Работают в Комитете палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности и над поправками в закон об образовании, чтобы в регионах могли дополнительно установить категории детей, которых будут принимать в детские сады и ясли без очереди. С инициативой дать новые полномочия регионам выступили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, её уже оформили как федеральный законопроект, и сейчас она проходит стадию согласования и получения необходимых заключений, сообщил Кутепов.