Что делать с миллионами бомжей в России?

Люди без определённого места жительства есть в любой стране мира, где-то за ситуацией следит государство и пытается сделать всё возможное, чтобы помочь таким людям и вернуть к нормальной жизни. Ситуаций, при которых люди остаются фактически на улице, довольно много и среди них можно отметить: Потеря работы и источников дохода для съёма квартиры или другого вида жилья Алкоголизм или увлечение наркотическими средствами Обман мошенниками или «чёрными агентами по недвижимости» Неудача в бизнесе и продажа единственного жилья, чтобы расплатиться с долгами Есть и другие причины, по которым люди остаются на улице и им некуда пойти. Экономическая ситуация в стране также влияет немаловажную роль в достатке людей и если государству наплевать на проблемы людей, то с каждым месяцем бомжей становится всё больше. Люди ломаются и уходят скитаться на улицу, многие из таких людей довольно быстро покидают этот мир, не справляясь с суровыми правилами выживания. Наши власти не ведут точную статистку того, сколько всего бездомных людей в России и можно полагаться только на данные социологов. В 90-е годы, когда произошёл развал СССР, на улицах оказались сотни тысяч людей, которые не понимали что происходит. Сейчас социологи говорят, что по примерным данным в нашей стране может быть от 3,5 до 4,5 людей без постоянного места жительства. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Почти 5% населения России живёт на улице, а государству наплевать… Кто-то может сказать, что эти люди сами виноваты в том, что оказались на улице, но это далеко не так. Порой, сюрпризы судьбы настолько неожиданны, что человек оказывается на улице по стечению обстоятельств и не знает как наладить жизнь, чтобы вернуться в прежнее русло. А что делает государство, вместо того, чтобы вешать лапшу, что в России всё хорошо?