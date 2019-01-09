Медвежонок в зоопарке Берлина впервые открыл глаза

В зоопарке Берлина пятинедельный полярный медвежонок впервые открыл глаза. Работники зверинца удовлетворены развитием малыша, родившимся у медведей Тони и Володи. Рождение детенышей крупнейшего хищника планеты — явление нечастое для берлинского зоопарка. Так, в 2016 году у пары родилась двойня, но одного из новорожденных загрызла их собственная мать, возможно, он был мертв. Сейчас зоологи с особым трепетом наблюдают за медвежонком и его родителями при помощи видеокамер. Ученые отмечают, что в неволе крупные хищники планеты живут гораздо дольше своих соплеменников, обитающих в диких условиях. Огромное количество полярных медведей умирает, дожив лишь до двух лет, в то время как срок жизни умок в зоопарке может достичь 30 лет.