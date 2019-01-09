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Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Последнего спикера ВС СССР похоронят в Москве 11 января.
Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание состоится 11 января.
«Человек прожил удивительную жизнь. Давайте поклонимся, поблагодарим…Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — передает слова Геннадия Зюганова РИА Новости.
Лукьянов ушел из жизни на 89-м году жизни. В последние годы он тяжело болел.
С 1984 года Лукьянов был депутатом Верховного совета СССР, а в 1990 году стал председателем Верховного совета.
Кроме того, с 1994 по 2000 годы Лукьянов также был членом президиума ЦК КПРФ.
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