Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

Последнего спикера ВС СССР похоронят в Москве 11 января.

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание состоится 11 января.

«Человек прожил удивительную жизнь. Давайте поклонимся, поблагодарим…Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — передает слова Геннадия Зюганова РИА Новости.

Лукьянов ушел из жизни на 89-м году жизни. В последние годы он тяжело болел.

С 1984 года Лукьянов был депутатом Верховного совета СССР, а в 1990 году стал председателем Верховного совета.