О причинах смерти мужчины не сообщается.
В Израиле в возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский писатель Павел Катаев.
О смерти мужчины в соцсетях сообщил главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
«Соболезнования всей семье… Ужасное горе», — пишет он.
Причина смерти писателя на настоящий момент неизвестна.
Павел Катаев был сыном известного писателя Валентина Катаева. Он работал в «Литературной газете», «Литературной России», а также входил в Союз писателей СССР. Катаев преимущественно известен как детский писатель.