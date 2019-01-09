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Известный писатель Павел Катаев умер в Израиле 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Павел Катаев, facebook.com
О причинах смерти мужчины не сообщается.
В Израиле в возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский писатель Павел Катаев.
О смерти мужчины в соцсетях сообщил главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
«Соболезнования всей семье… Ужасное горе», — пишет он.
Причина смерти писателя на настоящий момент неизвестна.
Павел Катаев был сыном известного писателя Валентина Катаева. Он работал в «Литературной газете», «Литературной России», а также входил в Союз писателей СССР. Катаев преимущественно известен как детский писатель.
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Общество , Валентин Катаев , Павел Катаев , Александр Рыклин , Литературная газета
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