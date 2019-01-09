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Умер Анатолий Лукьянов 

BFM.RU + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет. Информацию об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года, в Смоленске. В период с марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.
С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Государственной Думы, избирался от Смоленской области. С 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.
Анатолий Лукьянов писал стихи под псевдонимом «А. Осенев».
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Общество , Михаил Горбачев , Алексей Островский , Анатолий Лукьянов , Госдума , КПРФ , Смоленская Область
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