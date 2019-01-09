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Милонов сравнил творчество Шнурова с отрыжкой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя "Пятому каналу" инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Парламентарий назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и "убийцами Пушкина".
По словам Милонова, сейчас повсеместно распространяется "суррогат культуры".
"Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Ну, как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника", — отметил Милонов.
Депутат предложил административно наказывать тех, кто публично выражается нецензурно.
Ранее на YouTube был опубликован ролик, в котором Милонов исполняет рэп. По словам депутата, записать клип "Я буду петь свою музыку" его побудила любовь к неформальной музыке и живому языку.
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Комментарии6
Общество , Шоу-бизнес , Дима Билан , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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