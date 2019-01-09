Милонов сравнил творчество Шнурова с отрыжкой

Парламентарий назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и "убийцами Пушкина".

По словам Милонова, сейчас повсеместно распространяется "суррогат культуры".

"Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Ну, как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника", — отметил Милонов.

Депутат предложил административно наказывать тех, кто публично выражается нецензурно.

Ранее на YouTube был опубликован ролик, в котором Милонов исполняет рэп. По словам депутата, записать клип "Я буду петь свою музыку" его побудила любовь к неформальной музыке и живому языку.