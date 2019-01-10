Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПЦ потеряла Исаакиевский собор 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Русская православная церковь (РПЦ) не подала заявку на передачу ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, распоряжение о порядке передачи от декабря 2016 года утратило силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.
«Распоряжение утратило силу. Новое распоряжение может быть издано после поступления от РПЦ официальной заявки (…). Такой заявки по состоянию на сегодня в адрес КИО не поступало», — рассказали в комитете.
Почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию
Согласно распоряжению, утверждающему план мероприятий по передаче РПЦ Исаакиевского собора, договор о передаче должен был быть заключен в течение 24 месяцев. Поскольку РПЦ так и не отправила заявку в КИА, распоряжение утратило силу в декабре 2018 года.
Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ было согласовано в январе 2017 года. Это решение вызвало недовольство части горожан, а сотрудники собора написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором говорилось, что церковь не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность собора, также являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комментарии29
Общество , Видео , Владимир Путин , РПЦ , ЮНЕСКО , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил России371
Двое на одну: фельдшер обвинила врачей в изнасиловании83
Падающий спутник России попал в трансляцию матча по крикету14
Названа причина Тушинского потопа42
Студенты получат две отсрочки от армии
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение