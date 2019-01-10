РПЦ осталась без Исаакиевского собора

РПЦ потеряла Исаакиевский собор

Русская православная церковь (РПЦ) не подала заявку на передачу ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге , распоряжение о порядке передачи от декабря 2016 года утратило силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

«Распоряжение утратило силу. Новое распоряжение может быть издано после поступления от РПЦ официальной заявки (…). Такой заявки по состоянию на сегодня в адрес КИО не поступало», — рассказали в комитете.

Согласно распоряжению, утверждающему план мероприятий по передаче РПЦ Исаакиевского собора, договор о передаче должен был быть заключен в течение 24 месяцев. Поскольку РПЦ так и не отправила заявку в КИА, распоряжение утратило силу в декабре 2018 года.