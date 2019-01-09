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Ранние браки могут запретить в Саудовской Аравии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нижнюю планку возраста для вступления в брак в Саудовской Аравии хотят установить на уровне 15 лет. При этом подростки до 18 лет смогут жениться по решению специализированных судов.
«Следует запретить заключение брачного соглашения с теми, кто не достиг 15 лет, будь то девушка или парень», — говорится в сообщении Консультативного совета Меджлис аш-Шура в Twitter.
Ранее News.ru рассказывал в каких странах мира процветает практика торговли малолетними невестами. Так, в Йемене и Афганистане 20% невест не исполнилось и 12 лет. В секторе Газа периодически проходят массовые свадьбы, когда взрослые мужчины ведут под венец маленьких девочек.
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