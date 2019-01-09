Самый богатый человек в мире разводится

У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах…» — сообщается в совместном заявлении пары в Twitter.

Джефф и Маккензи вместе учились в Принстонском университете в 80-е годы, но познакомились лишь в 1992 году в Нью-Йорке. Пара поженилась в 1993 году, а через год Безос основал компанию по интернет-торговле Amazon.com.

У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

Чита Безос в своем заявлении отметила, что благодарны за каждый год супружеской жизни и даже если бы они знали, что разведутся через 25 лет, они бы «все равно сделали это снова».