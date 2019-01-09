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Самый богатый человек в мире разводится 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.
Глава компании Amazon.com Джефф Безос, состояние которого эксперты оценивают в 139,6 миллиардов долларов, заявил о разводе с супругой Маккензи.
«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах…» — сообщается в совместном заявлении пары в Twitter.
Джефф и Маккензи вместе учились в Принстонском университете в 80-е годы, но познакомились лишь в 1992 году в Нью-Йорке. Пара поженилась в 1993 году, а через год Безос основал компанию по интернет-торговле Amazon.com.
У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.
Чита Безос в своем заявлении отметила, что благодарны за каждый год супружеской жизни и даже если бы они знали, что разведутся через 25 лет, они бы «все равно сделали это снова».
Джефф Безос находится на первой строчке в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. О том, как будет разделено его состояние после развода, неизвестно.
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Общество , Джефф Безос , Amazon , Принстонский университет , Forbes
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