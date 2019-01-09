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Ушла эпоха: владелец всемирно известного отеля «Негреско» умерла в 95 лет 

Мир24 43 минуты назад
Фото: соцсети
Один из самых ярких отельеров Франции, Жанна Ожье, владелица легендарного отеля «Негреско» скончалась в возрасте 95 лет, сообщило французское BBC. Вместе с ней ушла целая эпоха блеска и гламура на Французской Ривьере.
Отель «Негреско» — это всемирно известный роскошный отель на Английской набережной в Ницце, названный в честь его первого владельца Генри Негреско. Мадам Ожье управляла «Негреско» более 60 лет. Вместе с отцом, застройщиком отеля, и мужем-юристом они купили отель после Второй мировой войны. К тому времени отель уже несколько раз перешел из рук в руки и пребывал в запущенном состоянии. Почти 8 лет ушло у мадам Ожье, чтобы вернуть ему былую славу.
«Негреско» воплощает собой гламур поколения аристократов. Металлический каркас его стеклянного купола выкован в мастерской Гюстава Эйфеля. Под ним установлена четырёхметровая люстра, изготовленная на французском стекольном заводе Баккара. Всего таких люстр было две — вторая уехала в Россию, где император Николай II распорядился повесить ее в Большой Кремлёвский дворец. В холле отеля представлены работы Дали, Моретти и скульпторы Ники де Сен-Фалль, а также обширная коллекция редких предметов старины и исторических картин.
В октябре 1974 года «Негреско» провозгласили национальным историческим памятником. В отеле расположен ресторан «Шантеклер», удостоенный двух Мишленовских звезд, а портье отеля встречает гостей в форме в стиле XIX века.
Неудивительно, что отель стал местом встречи художников, писателей, политиков и представителей высшего общества со всего мира. Тут останавливались королева Великобритании Елизавета, герцог Виндзор, султан Брунея, император Японии Хирохито, Ага Хан III, президент Трумэн, сэр Уинстон Черчилль.
Памятные записи в золотой гостевой книге оставили такие знаменитости, как Эрнест Хемингуэй, Коко Шанель, Майкл Джексон, Ив Монтан, Шарль Азнавур, «Битлз», Юрий Гагарин и многие другие. Среди его постояльцев были знаменитые художники, такие как Сальвадор Дали, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Марк Шагал, и актеры — Марлен Дитрих, Ален Делон, Грейс Келли, Клинт Иствуд и Элизабет Тейлор. Элтон Джон снял отель в своем клипе на песню «I'm Still Standing».
И среди всех этих знаменитостей блистала владелица отеля, мадам Ожье, которую можно было заметить в любой толпе по рыжим волосам и ярко-красной помаде. Шах Ирана предлагал мадам Ожье открыть отель в его стране, а Никита Хрущев приглашал в Москву, чтобы заняться «Интуристом». Билл Гейтс неоднократно хотел купить отель, просто написав любую желаемую сумму. На что мадам Ожье ответила, что он «недостаточно богат».
Однако отельер в 2009 году завещала «Негреско», а также всю свою собственность в Париже, Ницце и Грасе благотворительному фонду, который занимается спасением бездомных животных. Ожье посвятила всю жизнь своему легендарному отелю, который на сутки приспустил флаги после известий о ее смерти.
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Общество , Марк Шагал , Юрий Гагарин , Билл Гейтс , Майкл Джексон , Анри Матисс , Клинт Иствуд , Элтон Джон , Пабло Пикассо , Коко Шанель , Шарль Азнавур , Элизабет Тейлор , Гюстав Эйфель , Эрнест Хемингуэй , Ив Монтан , Николай II , Марлен Дитрих , Уинстон Черчилль , Ален Делон , Ницца , Франция
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