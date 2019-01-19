В Риге отменили крещенские купания

"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооружённые для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", — сказано в сообщении.

Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.