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В Риге отменили крещенские купания 

РИА Новости + ещё 102 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крещенские купания в Риге отменены из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в экстренном сообщении Латвийской православной церкви для СМИ, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооружённые для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", — сказано в сообщении.
Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.
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