Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года 

Названы международные угрозы 2019 года
Новые санкции, провокации, экономический и политические кризисы — одни из главных международных угроз 2019 года. Об этом гласит прогноз консалтингового агентства «Евразийские стратегии». Согласно ему, санкции уже стали «рутинным» внешнеэкономическим инструментом и в этом году проявят свою новую «природу» еще отчетливее. Провокации, в свою очередь, станут в 2019-м основным способом государств нанести друг другу ущерб, так как настоящая большая война между ведущими державами невозможна из-за угрозы ядерной эскалации. Причиной нового экономического кризиса в США может стать политика президента страны Дональда Трампа — ослабление мер контроля финансового сектора, — а причиной политических кризисов в США, Египте, Франции, Венесуэле и на Украине — внутриполитическая «хрупкость» этих стран.
Украина разрушила всемирное православное братство
Официальное появление Православной церкви Украины — «конец всемирного православного братства». Так, сообщает «Коммерсант», прокомментировал вручение патриархом Константинопольским Варфоломеем томоса ПЦУ зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов. По словам зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, ПЦУ — «псевдоцерковная структура», которая была создана «закулисными играми» Варфоломея с властями Украины.
Зарплаты россиян «несколько» вырастут
В 2019 году реальные зарплаты россиян вырастут на 1,4% либо «несколько больше», рассказал «Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин. По словам министра, рост реальных зарплат на 1,4% запланирован в базовом прогнозе Министерства экономического развития, а «несколько больший» рост прогнозирует он сам. Кроме того, в течение года в рамках сохранения соотношения со средними по региону вырастут зарплаты врачей, учителей, научных и соцработников. Зарплаты остальных бюджетников станут больше на 4,3% с 1 октября.
«Газпром» переведет Калининград на автономное газоснабжение
«Газпром» построил и протестировал плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который в будущем позволит поставлять газ в Калининградскую область исключительно морским путем. Об этом пишут «Ведомости». «Маршал Василевский» был введен в эксплуатацию 8 января. 6-го терминал был протестирован, для чего Калининградская область на время была полностью переведена на автономное газоснабжение. При этом по меньшей мере до конца 2025 года «Газпром» будет снабжать область газом через трубопровод, проходящий по территориями Литвы и Белоруссии, так как это подразумевает договор российской компании с литовской Amber Grid.
Зачем Россия модернизирует «Калибр»
Новая крылатая ракета «Калибр» нужна России ради больших разрушений крупных и хорошо защищенных объектов, объяснил «Взгляду» военный эксперт Антон Лавров. По его словам, об этом свидетельствуют характеристики разрабатываемой ракеты, которые со ссылкой на источники в ОПК распространяют СМИ, а именно вес ее боевой части — около одной тонны. В свою очередь, рост дальнобойности ракеты (свыше 4,5 тысячи километров) увеличит возможности российского флота «по проекции силы» — позволит кораблям наносить удары вне зоны действия обороны вероятного противника.