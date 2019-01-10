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Гигантские сосульки изменили российский город до неузнаваемости 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: страница «Типичный Саратов» во «ВКонтакте»
Саратовские коммунальщики не справились с последствиями рекордного за последние 30 лет количества осадков, из-за чего городские здания обросли гигантскими сосулями.
«Количество осадков на крышах в 2-3 раза больше чем на тротуарах. Разноброд в уборке кровли приводит к тому, что только что расчищенные тротуары заваливают снегом с крыш», — выступил на городском совещании глава Саратова Михаил Исаев, пишет «Версия Саратов».
Исаев признает, что «ситуация тяжелая» из-за отсутствия необходимой уборочной техники и нехватки рабочих рук. В итоге, на очистку тротуаров потребуется от двух до трех недель, а основных магистралей — десять дней.
По словам градоначальника, за нынешнюю зиму из Саратова уже вывезли около 200 тысяч кубометров снега, тогда как за всю предыдущую — 240 тысяч кубометров.
Тем временем, местные жители устроили в паблике «Типичный Саратов» во «ВКонтакте» челлендж #БитваCосулек — кто найдет и сфотографирует самую большую и необычную сосулю.
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