Гигантские сосульки изменили российский город до неузнаваемости

Саратовские коммунальщики не справились с последствиями рекордного за последние 30 лет количества осадков, из-за чего городские здания обросли гигантскими сосулями.

«Количество осадков на крышах в 2-3 раза больше чем на тротуарах. Разноброд в уборке кровли приводит к тому, что только что расчищенные тротуары заваливают снегом с крыш», — выступил на городском совещании глава Саратова Михаил Исаев, пишет «Версия Саратов».

Исаев признает, что «ситуация тяжелая» из-за отсутствия необходимой уборочной техники и нехватки рабочих рук. В итоге, на очистку тротуаров потребуется от двух до трех недель, а основных магистралей — десять дней.

По словам градоначальника, за нынешнюю зиму из Саратова уже вывезли около 200 тысяч кубометров снега, тогда как за всю предыдущую — 240 тысяч кубометров.

Тем временем, местные жители устроили в паблике «Типичный Саратов» во «ВКонтакте» челлендж #БитваCосулек — кто найдет и сфотографирует самую большую и необычную сосулю.