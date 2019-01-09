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Родившегося в Индии «циклопа» сочли божеством 

Рамблер 1 час назад
В индийском селе родился мутант — телёнок с одним глазом и без носа. Несмотря на такие аномалии, животное живо. Мать новорождённого не приняла, так что теперь за телёнком ухаживают жители деревушки. Такой врождённый дефект, как у детёныша, называется циклопией по имени древнегреческих мифических существ, имевших один глаз. Встречается циклопия очень редко, но может проявиться даже у человека. Как правило, детёныши с пороком развития появляются на свет мёртвыми, но этому телёнку повезло: он выжил. Жители села приняли рождение одноглазого телёнка за чудо и теперь даже поклоняются новорождённому-циклопу.
Общество , Видео , Происшествия , Индия
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