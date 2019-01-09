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Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей
Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей

Тюменскую пенсионерку высадили из автобуса на мороз 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Водитель рейсового автобуса отказался ехать в деревню Космаково Тюменской области, вынудив пенсионерку идти до дома пешком шесть километров.
«Рейсовый автобус тобольский, №555, высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне. Она шесть километров шла пешком домой. Видите ли, у него нет там остановки», — рассказала Ura.ru дочь женщины Наталья Малыгина.
По ее словам, пожилая женщина во время посадки в автобус назвала водителю свою остановку, что не вызвало у него вопросов.
«Он мог сказать, что не везет туда, или о том, что нет такой остановки. В крайнем случае, мог просто предложить дождаться следующего рейса», — возмущается она.
После вынужденной прогулки пенсионерке пришлось вызывать врачей, которые диагностировали бронхит.
В 2008 году в Новосибирске 77-летний мужчина не успел выйти на остановке и был выброшен водителем автобуса на тротуар.
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