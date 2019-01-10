Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км

Вулканологи зафиксировали в четверг над камчатским вулканом Шивелуч еще один столб пепла, выброшенный на высоту до 7 км, сообщила журналистам Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Ранее сообщалось, что в четверг утром Шивелуч уже выбрасывал пепел на высоту до 5 км.

"В 12:03 (03:03 мск) на вулкане произошел второй пепловый выброс на высоту до 7 км над уровнем моря", — говорится в сообщении.

По информации группы реагирования, пепловый шлейф растянулся в западном направлении от вулкана на 50 км. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп не зарегистрировано.

Вулканологи в последний месяц фиксируют на Шивелуче очень высокую активность. По его склонам непрерывно сходят раскаленные лавины, наблюдаются частые пепловые выбросы на высоту до 7 км. Ученые не исключают, что все эти признаки могут быть предвестниками мощного извержения.

Высота вулкана Шивелуч — 3283 метра. В последний раз он извергался в 2010 году.