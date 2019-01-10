Россияне больше не верят в свое светлое финансовое будущее

Четверть граждан страны (25,7%) ожидают, что в 2019 году цены на товары и услуги будут повышаться, а их собственные денежные поступления — снижаться. Почти половина (41,4%) прогнозируют, что номинальные доходы сохранятся на уровне прошлого года, но реальные, опять же, упадут из-за инфляции. Еще 13,4% граждан предпочитают даже не задумываться на эту тему и жить по принципу: «будь — что будет».

Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Робот Займер» по заказу «Известий» . Больше всего его участников волнует повышение НДС до 20% и последующее за этим увеличение цен на самые востребованные товары.

Специалисты Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН , в свою очередь, предсказывают рост безработицы в России с 3,6 млн в 2018 году до 3,8 млн человек в 2019-м (с 4,7% до 4,9%). Численность трудоспособного населения увеличится из-за повышения пенсионного возраста, в то время как спрос на кадры, в лучшем случае, останется на прежнем уровне, а в худшем — будет падать, поясняют они.

Компании не планируют расширять штаты в условиях замедления экономики и низкой инвестиционной активности, а постепенная автоматизация производств снижают потребность в персонале.

Затянуть пояса

Опасения россиян во многом отражают реакцию на те непопулярные меры, которые были инициированные правительством в прошлом году — повышение пенсионного возраста и НДС, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова

«Все логично, ведь теперь народ вынужден работать дольше, при этом покупательская способность обещает упасть, поскольку рост НДС означает рост цен. Из-за санкционных рисков и возможного падения цен на нефть может дополнительно вырасти курс доллара, а с ним и стоимость всех импортируемых товаров», — пояснила она «Ридусу».

Учитывая сложную ситуацию с курсом российской валюты, которая в последнее время стала весьма волатильной, давать четкие долгосрочные прогнозы по темпам роста инфляции сейчас сложно, но маловероятно, что рост цен останется в пределах целевых 4%, считает эксперт. Достаточно посмотреть, как начал дорожать бензин из-за повышения НДС. Правительство разрешило нефтяным компаниям в январе поднять цены на АЗС на 1,7%, а это автоматически отразится на стоимости всех товаров и услуг, которые транспортируются.

На рынке труда появится новая проблема с занятостью среди молодых специалистов-выпускников вузов, прогнозирует аналитик, поскольку из-за увеличения пенсионного возраста не освободятся рабочие места. По мнению эксперта, в текущих условиях основная масса населения будет «потуже затягивать пояса», а самые отчаянные и малообразованные — набирать потребительские кредиты.

«В России серьезные проблемы с инвестиционным климатом, да и в целом в связи с санкциями интегрированность в глобальную экономику резко ухудшилась. Все это, на фоне постоянного оттока денег из страны и проводимой политики «бюджетного правила», согласно которому в прошлом году триллионы рублей нефтедоходов направлялись не на развитие экономики, а на покупку иностранной валюты, приводит и к обеднению нации, и к рецессии», — констатирует Прохорова.

Для того, чтобы изменить ситуацию необходимо улучшать инвестиционный климат, повышать производительность труда, уничтожить коррупцию, и главное — преодолевать изоляцию от внешнего мира, интегрироваться, а не строить новые «железные занавесы», уверена она.

Позитив в негативе

Подъем НДС не так критичен, как кажется: он очень невелик — и для производителей, и для ритейла на сегодня это не страшнее комариного укуса, и рост цен в 2019 году будет даже скромнее, чем в 2018-м, успокаивает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Разумеется, фактический набор потребляемых средним россиянином товаров и в прошлом году подорожал заметно больше, чем на 4% (настолько подорожала весьма условная и устаревшая морально потребительская корзина Росстата ), признает эксперт. Но не стоит забывать, добавляет он, что подавленная покупательная способность россиян, отложенный спрос и стремление к экономии являются не только следствием роста цен, но и тормозом для их разгона.

«По причине недостатка покупательной способности торговым сетям как раз непросто будет в этот раз переложить небольшие предпосылки к росту цен на население. Покупателей сейчас, наоборот, продолжат заманивать различными акциями, программами лояльности, а не отпугивать», — считает аналитик.

Что касается рубля, большинство негативных психологических факторов, прежде всего угроза санкций, уже давно учтены валютным курсом, причем даже с избытком, так что особого давления на цены за счёт подорожания импорта ожидать сложно, отмечает он. К тому же курс рубля остаётся сильно заниженным по отношению к реальному паритету его покупательной способности по целой группе товаров, уверен Пушкарев.

Эксперт прогнозирует, что в среднем доходы россиян в этом году будут расти примерно на уровне инфляции, но не ниже. При этом он полагает, что как минимум треть граждан в 2019 году станет искать возможности для приработков, а в среднем население будет тратить, возможно, немного больше, пусть даже для многих это и будет жизнью в кредит.

Еще один позитивный сигнал аналитик видит на нефтяном рынке. Учитывая уверенный отскок цен за новогодние праздники от 50 до 60 долларов за баррель, можно считать спекулятивную игру на понижение, в основном, оконченной, полагает он.

«Цены на топливо не будут демонстрировать больше сумасшедший рост до 85 и более долларов за баррель, но будут колебаться большую часть года в комфортном для нас диапазоне 65−70 долларов. Это и при нынешнем, и даже при чуть более высоком курсе рубля всё равно обеспечит рублёвые сверхдоходы энергетическому сектору и бюджету. А когда госсектор и квазигоссектор богатеет, то мы получаем драйвер для инвестиций выборочно и в других отраслях», — рассуждает эксперт.

Активность в любой сфере постепенно тянет за собой по цепочке и остальную активность, других механизмов выхода из периодов застоя или депрессий вся мировая экономическая мысль до сих пор не изобрела, напоминает аналитик. А в случае России сравнительно дешёвая стоимость рабочей силы будет интересовать всё больше и иностранных производителей, например, в плане переноса производства комплектующих, а в какой-то мере и товаров народного потребления, допускает он.