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Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года
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МВД проверит видео с новогодним подарком магасских полицейских 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу инициировало проверку публикации видео недовольными новогодними подарками полицейскими. Об этом сообщает его пресс-служба.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором пятеро мужчин, представившиеся служащими «магасского отряда», рассказали, что в броне, касках, с автоматами и пистолетами проехали 130 километров на двух автомобилях ради новогоднего подарка для отряда из 52 человек — ящика мандаринов.
«Уровень! МВД — дно!» — подытожили они.
В северо-кавказском управлении Министерства внутренних дел подтвердили, что на записи предстали реальные полицейские, отметив, что данный факт стал поводом для служебной проверки.
Также в МВД объяснили, что 130 километров из Магаса в чеченский населенный пункт Ханкала вооруженные сотрудники ведомства преодолели не ради подарков, нескольких килограммов фруктов, а в рамках планового выезда за продовольственным пайком — мясом, рыбой, овощами, консервами, крупами, соками «и многим другим».
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Общество , Видео , МВД
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