МВД проверит видео с новогодним подарком магасских полицейских

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу инициировало проверку публикации видео недовольными новогодними подарками полицейскими. Об этом сообщает его пресс-служба.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором пятеро мужчин, представившиеся служащими «магасского отряда», рассказали, что в броне, касках, с автоматами и пистолетами проехали 130 километров на двух автомобилях ради новогоднего подарка для отряда из 52 человек — ящика мандаринов.

«Уровень! МВД — дно!» — подытожили они.

В северо-кавказском управлении Министерства внутренних дел подтвердили, что на записи предстали реальные полицейские, отметив, что данный факт стал поводом для служебной проверки.

Также в МВД объяснили, что 130 километров из Магаса в чеченский населенный пункт Ханкала вооруженные сотрудники ведомства преодолели не ради подарков, нескольких килограммов фруктов, а в рамках планового выезда за продовольственным пайком — мясом, рыбой, овощами, консервами, крупами, соками «и многим другим».