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Путин не смог попасть в Эрмитаж 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж, но музей оказался закрыт.
«О преимуществах наличия филиалов музеев в регионах: хотел вчера сходить в Эрмитаж, но сказали, что Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России.
8 января глава государства находится с рабочим визитом в Калининграде, а 6 и 7 января он провёл в Санкт-Петербурге.
В ходе своего предыдущего визита в Питер, Путин заехал в одну из городских аптек, чтобы убедиться в наличии в продаже необходимого набора лекарств. По словам российского лидера, эта идея пришла к нему случайно, писал News.ru.
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Общество , Владимир Путин , Эрмитаж
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