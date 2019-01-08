Путин не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж , но музей оказался закрыт.

«О преимуществах наличия филиалов музеев в регионах: хотел вчера сходить в Эрмитаж, но сказали, что Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России.

8 января глава государства находится с рабочим визитом в Калининграде, а 6 и 7 января он провёл в Санкт-Петербурге.

В ходе своего предыдущего визита в Питер, Путин заехал в одну из городских аптек, чтобы убедиться в наличии в продаже необходимого набора лекарств. По словам российского лидера, эта идея пришла к нему случайно, писал News.ru.