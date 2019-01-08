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«Исцелит, но за деньги». Как лжестарцы наживаются на россиянах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Sergey Supinski
Феномен старчества настолько популярен даже среди не очень воцерковленных, что некоторые совсем далекие от веры и Церкви люди успешно делают на этом бизнес, предлагая купить "чудо" за круглую сумму. О том, как мошенники в рясах наживаются на наивности верующих и как распознать лжестарца, — в материале РИА Новости.

"Монах меня шантажировал"

Поиски Бога и смысла жизни Эдуард начал с посещения игумена одного из поволжских монастырей — он просто не знал, к кому еще обратиться за помощью. В жизни у него все не ладилось: уволили с работы, постоянные скандалы с женой. Монах согласился помочь.
"Он дал мне молитвы и сказал, что все будет хорошо, но не сразу. Деваться было некуда, пришлось поступать так, как он велел. Делал я это в течение шести лет, пока не выяснилось, что ему от меня нужно", — рассказывает Эдуард.
Монах поначалу всячески уговаривал его стать насельником обители, объясняя, "как плохо жить в миру, какие нехорошие люди эти женщины и многое другое".
"Потом, когда это не подействовало, начал шантажировать обстоятельствами моей жизни, которые сам же и подстроил в самом начале моего послушания. А в итоге сказал: ничего хорошего у тебя не будет!" — заключает Эдуард.
И таких случаев немало. В Церкви для этого даже есть специальный термин — младостарчество, то есть злоупотребление духовным саном и присвоение себе каких-то сверхъестественных способностей.

Настоящие старцы и самозванцы

К сожалению, все это бросает тень на настоящее старчество, основанное на совершенно другом подходе к человеку.
"Если человек не готов совершить поступок, кардинально меняющий жизнь, настоящий старец никогда такого не посоветует. Он подведет человека к тому, чтобы тот сам сделал выбор. Архимандрит Кирилл (Павлов), с которым я много общался, всегда был очень немногословным. Говоришь ему: "Батюшка, мне кажется, я должен сделать то-то", он отвечает: "Да-да-да!" То есть он как бы ждал самостоятельного выбора", — объясняет экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Конечно, имея перед глазами пример истинного старца, прихожане рано или поздно раскроют имитатора.
"Старец всегда был самым скромным человеком и никогда не кичился своим старчеством. И потом, это в первую очередь молитвенник. Достаточно посмотреть, что он делает: если любит молитву и богослужение, это уже очень хороший знак. А если священнослужитель только принимает людей и резко, без любви, решает их проблемы, это не старец", — добавляет Вигилянский.

Реклама "чуда"

Особенно широко младостарчество распространилось в 1990-е годы. "Тогда этого барахла было очень много. Когда нарушается стабильность, нарушается нормальный ход жизни, таких чудиков становится больше", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).
Сейчас, по его словам, это идет на спад. Однако стоит заглянуть в интернет — и от предложений "духовной помощи старцев" глаза разбегаются.
Само собой, "чудо" предлагается совершить за определенную сумму. Чаще всего речь идет об услугах экзорциста. Например, поездка из Москвы в село Чихачево (Ивановская область) к "старцу" Иоанникию на "отчитку" (специальное богослужение для избавления от бесов) стоит две-три тысячи рублей. Это за дорогу и "услуги гида". Остальное — проживание и требы — оплачивается на месте.

"Старец" по профилю

Корреспондент РИА Новости позвонил в одну из турфирм и выяснил, что спектр "услуг" для паломников весьма широк. Батюшку, например, можно выбрать по "специализации".
"Каждый силен в своем направлении. К примеру, отец Власий очень хорошо лечит от болезней. А если вопросы касаются личной жизни, стоит поехать к отцу Паисию в Дмитровский район, это всего в ста километрах от Москвы. Он очень сильный батюшка, ему, можно сказать, нет равных в этой сфере", — нахваливает товар представитель туроператора.
Поездка обойдется в семь тысяч рублей. Но это только за дорогу туда-обратно и то, что отец Паисий "будет заранее уведомлен о посетителях". Выходит, такие поездки организуют с его благословения.
Знает ли об этом сам архимандрит Паисий, настоятель Введенского храма в селе Очево? В беседе с корреспондентом РИА Новости помощница священника (представилась Натальей Александровной) заверила, что никакого благословения на подобные туры он не давал.
А один из священнослужителей в Воронежской области, к которому тоже предлагается купить тур (на сайте он назван "прозорливым батюшкой"), и вовсе заявил, что его имя и авторитет используют для зарабатывания денег.
"Это все делается без моего ведома. А вообще, есть очень много священников, которые меня просто терпеть не могут, даже не здороваются. Поэтому, если можно, не упоминайте мое имя — поднимется такой хай, что меня просто съедят", — попросил он в разговоре с корреспондентом агентства.

Как с ними бороться

О проблеме лжестарчества и соответствующего бизнеса в Русской православной церкви говорят давно. Еще в 2000 году на Архиерейском соборе патриарх Алексий II жестко заявил: "Священники и монахи, особенно молодые, часто не имеющие достаточного жизненного опыта, не должны думать о себе как о старцах-духовниках. Духовническое самозванство, руководство и советы, даваемые не от Бога, а, как говорится, от ветра головы своей, дискредитируют священника и наносят духовный вред".
По мнению иеромонаха Макария (Маркиша,) лжестарчество — это побочный эффект религиозного возрождения и свободы вероисповедания в России. Поэтому оно "есть и будет".
"Мы не можем никому запретить изображать себя чудотворцами, папами римскими или далай-ламами и не можем запретить организацию поездок к ним. Ответ Церкви на это может быть информационный — почаще и поактивнее показывать подлинное существо дела", — подчеркивает он.
Однако более эффективным, считает иеромонах Макарий, будет законодательный запрет рекламы "чудотворцев". Лишь в этом случае они перестанут наживаться на наивных людях.
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Общество , Статьи , Владимир Вигилянский , АЛЕКСИЙ II , МГУ , РПЦ , РИА Новости
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