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Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам — к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
На данный момент Россия занимает 14-е место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран, хотя еще десятилетие назад располагалась на четвертом месте, отмечает Браун. При этом примечательным является тот факт, что доля крепких спиртных напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя в России снизилась на 31%.
С 2005 года российское правительство предприняло широкий ряд мер, направленных на снижение повсеместного злоупотребления алкоголем в стране, напоминает автор. Например, была запрещена продажа алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после 22.00.
При этом Всемирная организация здравоохранения признала в своем последнем докладе, что эти усилия привели к значительному снижению показателей употребления, отмечает журналист.
Кроме того, сами россияне начинают делать выбор в пользу более здорового образа жизни в целом, что также способствует значительному снижению употребления алкоголя, пишет автор.
Таким образом, если когда-то Россия и имела сомнительную репутацию одной из самых пьющих стран мира, то сегодня она все больше отдаляется от этого стереотипа, констатирует Браун.
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Общество , Социология , Крис Браун , ВОЗ , Правительство РФ , Германия , Франция
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