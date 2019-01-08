Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость

Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам — к уровню Франции Германии , пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун

На данный момент Россия занимает 14-е место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран, хотя еще десятилетие назад располагалась на четвертом месте, отмечает Браун. При этом примечательным является тот факт, что доля крепких спиртных напитков, таких как водка, в общей структуре потребления алкоголя в России снизилась на 31%.

С 2005 года российское правительство предприняло широкий ряд мер, направленных на снижение повсеместного злоупотребления алкоголем в стране, напоминает автор. Например, была запрещена продажа алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после 22.00.

При этом Всемирная организация здравоохранения признала в своем последнем докладе, что эти усилия привели к значительному снижению показателей употребления, отмечает журналист.

Кроме того, сами россияне начинают делать выбор в пользу более здорового образа жизни в целом, что также способствует значительному снижению употребления алкоголя, пишет автор.

Таким образом, если когда-то Россия и имела сомнительную репутацию одной из самых пьющих стран мира, то сегодня она все больше отдаляется от этого стереотипа, констатирует Браун.