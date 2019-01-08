За вовлечение подростков в митинги ввели штраф

Штраф за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, демонстрации, шествия или пикетирования составит до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон вступает в силу 8 января.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, которые склонили подростков к участию в акциях протеста, грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Установлено альтернативное наказание в виде обязательных работ от 20 до 100 часов или ареста до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а для организаций — от 250 до 500 тысяч рублей.

«Зачастую, не очень разбираясь ни в лозунгах, ни в требованиях, они просто воспринимают это как весёлую игру «Казаки-разбойники», побегать от полиции», — сказал он.

Введение административной ответственности поможет исправить ситуацию.