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За вовлечение подростков в митинги ввели штраф 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Штраф за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, демонстрации, шествия или пикетирования составит до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон вступает в силу 8 января.
Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, которые склонили подростков к участию в акциях протеста, грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Установлено альтернативное наказание в виде обязательных работ от 20 до 100 часов или ареста до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а для организаций — от 250 до 500 тысяч рублей.
Комментируя закон в ходе его обсуждения в Госдуме, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что в 2018 году участились случаи, когда «некоторые уличные политики для поднятия собственного авторитета вовлекают детей в митинги».
«Зачастую, не очень разбираясь ни в лозунгах, ни в требованиях, они просто воспринимают это как весёлую игру «Казаки-разбойники», побегать от полиции», — сказал он.
Введение административной ответственности поможет исправить ситуацию.
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Общество , Политика , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума
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